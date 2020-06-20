40. dakikada Umut Bulut, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

76. dakikada Alpaslan Öztürk Göztepe adına penaltıyı gole çevirdi ve skor eşitlendi. 1-1

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, 75. dakikada kırmızı kart gördü.

78. dakikada Yeni Malatyaspor'da Vidar Kjartansson takımını bir kez daha öne geçiredi. 2-1

Ligde 12 hafta sonra galip gelen BtcTurk Yeni Malatyaspor kötü gidişata 'dur' diyerek kümede kalma yolunda kritik bir üç puan aldı.

Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti. Göztepe 37 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

12. dakikada Chebake'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.

35. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Wilczek'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

38. dakikada Mossoro'nun ceza sahası dışına doğru gönderdiği topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOL - YENİ MALATYASPOR ÖNE GEÇTİ 40. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa yükselen Umut Bulut ağları buldu ve ev sahibi 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GÖZTEPE PENALTI KAZANDI 72. dakikada Göztepe'de sol kanattan gelen ortada Wilczek kafa vuruşunu yaparken kaleci Farnolle ile çarpıştılar. Ardından hakem Özgür Yankaya, Farnolle'ün çıkışını kusurlu görerek penaltı noktasını gösterdi.

GOL - GÖZTEPE SKOR EŞİTLEDİ 76. dakikada Göztepe'de penaltıyı kullanan Alpaslan topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-1'e getirdi.

Bu arada, hakem Özgür Yankaya, penaltı kararının ardından yoğun itirazlarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı dördüncü hakemin uyarısı üzerine kırmızı kartla tribüne gönderdi.

GOL - YENİ MALATYASPOR ÖNE GEÇTİ 78. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Sol kanattan gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, Gökhan Töre'nin ceza sahasına gönderdiği topu arka bölümde Youssuf Ndayishimiye kafayla altıpasın içine indirdi. Bu bölümdeki Kjartansson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

Karşılaşma, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Cem Hanoğlu

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Hadebe, Mina, Sakıb Aytaç (Dk. 87 Karim Hafez), Acquah, Gökhan Töre, Robin Yalçın (Dk. 71 Youssuf Ndayishimiye), Murat Yıldırım (Dk. 88 Donald), Fofana (Dk. 56 Kjartansson), Umut Bulut.

Göztepe: Beto, Gassama (Dk. 87 Atınç Nukan), Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Dk. 61 Napoleoni), Castro (Dk. 90 Borges), Halil Akbunar (Dk. 61 Tripic), Mossoro (Dk. 81 Deniz Kadah), Serdar Gürler, Wilczek.

Goller: Dk. 41 Umut Bulut, Dk. 78 Kjartansson (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 76 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan) (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 74 Hikmet Karaman (teknik Direktör) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 79 Hadebe, Dk. 87 Sakıb Aytaç (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 87 Alpaslan Öztürk (Göztepe)