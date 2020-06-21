Haber Giriş: Kaynak: AA
Amerikan 1. Futbol Ligi'nde 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) Atlanta United'da iki, Inter Miami'de ise bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüplerden yapılan açıklamada, hastalık semptomları göstermeyen oyuncuların karantinaya alındığı ve antrenmanların mesafe kuralına uyarak devam edeceği belirtildi.
Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönecek.
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