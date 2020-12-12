Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Selim Ilgaz, 75 ve 83. dakikalarda Aaron Boupendza kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 65. dakikada Jimmy Durmaz attı.

Öte yandan 87. dakikada Badou Ndiaye'ye kulübedeyken yaptığı itirazlar nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90+2. dakikada da Fatih Karagümrük'te Sabo ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Karagümrük karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Ligde bir maçı eksik olan ve bir haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor, aldığı bu galibiyetle puanını 18'e çıkarttı. Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Balkovec'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Jimmy Durmaz ön direkte topuğuyla topu kaleye yönlendirmek istedi ancak savunma araya girip meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

GOL - 11. dakikada Hatayspor öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi atağında Selim Ilgaz'ın, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup, uzak direk dibine yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

16. dakikada sağ kanattan ceza sahası yayına doğru sokulan Ramazan'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sabo'nun vuruşunda, topu kaleci Münir kontrol etti.

24. dakika Ndao'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Sobiech'in içeriye çevirdiği top, Yusuf'tan sekip kaleci Münir'de kaldı.

27. dakikada Biglia'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Sobiech yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak aynı pozisyon için yan hakem bayrağını havaya kaldırdı. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararını iptal ederek ofsayt kararı verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Atakaş Hatayspor 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 65. dakikada Sabo'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Jimmy Durmaz, yakın direk dibine güzel bir vuruş yaptı ve topu adeta iğne deliğinden geçirerek ağlara gönderdi. 1-1

GOL - 75. dakikada Gökhan Karadeniz ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Boupendza uzak direk dibine doğru güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 2-1

GOL - Hızlı gelişen Hatayspor atağında, Gökhan Karadeniz'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Diouf, kaleci ile karşı karşıya poziyonda topu Boupendza'nın önüne yuvarladı. Boupendza da bu ikramı geri çevirmedi ve takımının üçüncü kendisinin ikinci golünü attı. 3-1

[Fotoğraf: AA]

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Burak Çamoğlu, Akintola, Sackey, Aabid, Selim Ilgaz, Traore, Diouf

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Ndao, Biglia, Sabo, Ndiaye, Jimmy Durmaz, Sobiech

Goller: Dk. 11 Selim Ilgaz, Dk. 75 ve 83 Aaron Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 65 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 19 Roco (Fatih Karagümrük), Dk. 36 Santos (Atakaş Hatayspor)