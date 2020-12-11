Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 19:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Futbol Takımı'nda bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular ile tesis çalışanlarına rutin COVID-19 PCR testi uygulandı.
Yapılan testler neticesinde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandı. Oyuncunun takip, izolasyon ve tedavi süreci, ilgili protokoller doğrultusunda başlatıldı.
Etiketler: Beşiktaş Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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