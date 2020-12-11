Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 15:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TFF Başkanı Özdemir taburcu edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan yeni tip koronavirüs testi negatif çıktı ve hastaneden taburcu edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs tedavisi gören Başkan Nihat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Koronavirüs testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği belirtilen Özdemir, çalışmalarına bir süre evden devam edecek.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı COVID-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir.
İzolasyon süreci devam edecek olan Sayın Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir.
Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz"
Etiketler: Koronavirüs Nihat Özdemir TFF
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