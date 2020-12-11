Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF'den Sivasspor'un İsrail'de mahsur kalmasına kınama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TFF, Sivasspor'un deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşmasının ardından İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılmasını kınadı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv deplasman maçı sonrası İsrail’den Sivas’a dönerken havalimanında saatlerce bekletilerek ev sahipliğine hiç yakışmayacak tavırlara maruz kalmıştır. Sporun barış ve dostluk değerleriyle bağdaşmayan bu olayları asla tasvip etmiyor, İsrail yetkilileri tarafından temsilcimiz Demir Grup Sivasspor’a yapılanları kınıyoruz" denildi.
Açıklamada, Sivasspor Kulübü'ne "geçmiş olsun" temennisinde bulunuldu.
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