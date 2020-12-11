Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antrenörlük temel eğitimi sınav sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gençlik ve Spor Bakanlığı, antrenörlük temel eğitimi sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2020 Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklandığı ilan edildi.
Sonuçlara, "http://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" adresinden bakılırken, itirazlar, 12 Aralık saat 23.59'a kadar aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak.
Antrenörlük Temel Eğitimi— Gençlik ve Spor Bakanlığı
SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
https://t.co/xY3tClMOMF
Sonuçlara yönelik itirazları 12 Aralık saat 23.59’a kadar aday işlemleri sistemi üzerinden yapabilirsiniz. pic.twitter.com/TFWVfvT3La
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı
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