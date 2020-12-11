Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de bu hafta 12. hafta heyecanı yaşanacak. Maçlar öncesi Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe 23 puanla zirve mücadelesi veriyor.
Futbolda Süper Lig'e 12. hafta, TFF 1. Lig'e ise 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig programı
Bugün:
19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Recep Tayyip Erdoğan)
Yarın:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (Ülker)
13 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
14 Aralık Pazartesi:
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
TFF 1. Lig programı
Yarın:
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
13 Aralık Pazar:
13.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Adanaspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)
16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)
19.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
14 Aralık Pazartesi:
16.00 Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)
19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Osmanlı)