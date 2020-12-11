UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan ve İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılan Demir Grup Sivasspor kafilesi, Sivas'a ulaştı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Maccabi Tel-Aviv Kulübünün yaklaşık 1 ay önce Sivas'a geldiğini anımsatarak, onlara gerekli ilgi ve alakayı gösterdiklerini, iyi şekilde misafir ettiklerini belirtti.

"Her seferinde böyle şeyler yapıyorlar"

Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"2 ayrı otobüse bindirip havaalanının içinde bizi baya bir dolaştırdılar ve en son netice itibariyle uçuşların havalimanının kapandığını uçamayacağımızı söylediler. Saat 5 buçuğa kadar bizi tuttular. Artık yeter yani. Her seferinde böyle şeyler yapıyorlar. Size bir şey söyleyeyim mi, 43 kişi en fazla yarım saatte arzu etselerdi bizi yollamak isterlerdi. Tek hedefleri bize eziyet çektirmekti. Maccabi kulübünü de kınıyorum. Ya insan biraz ilgilenir. Çünkü biz onlara burada gayet iyi davrandık"