Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 hakem koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TFF, bir üst klasman hakemi ile iki üst klasman yardımcı hakeminin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakemlerle ilgili açıklama yaptı.
TFF'den yapılan açıklamada, hakemlerin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.
Test sonuçları pozitif çıkan 3 hakemin 14 gün izole edileceği belirtildi.
Etiketler: Koronavirüs Süper Lig
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