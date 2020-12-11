Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 16:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Çağdaş Atan'ın cezasında indirim
TFF Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın cezasını 1 maça indirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçında rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alan Çağdaş Altan'ın cezasının 1 maça indirildiği belirtildi.
Altan'ın ayrıca 13 bin liralık para cezasının 6 bin 500 liraya düşürüldüğü aktarıldı.
Cezasını Göztepe ile oynadıkları karşılaşmada çeken Altan, 13 Aralık Pazar günü Beşiktaş'a karşı oynayacakları maçta takımının başında olacak.
Etiketler: TFF
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