Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır." denildi.

TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulandığı ve tedavi süreci devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Daha önce testi pozitif çıkan 2 futbolcunun da yeni yapılan testinin negatife döndüğü kaydedildi.