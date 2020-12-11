Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor'da 1 futbolcu koronavirüse yakalandı
Kayserispor'da yapılan COVID-19 taramasında 1 futbolcunun testi pozitif çıktı.
Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır." denildi.
TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulandığı ve tedavi süreci devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Daha önce testi pozitif çıkan 2 futbolcunun da yeni yapılan testinin negatife döndüğü kaydedildi.
Etiketler: Kayserispor Koronavirüs
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