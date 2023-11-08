Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 08.11.2023 10:35

Hasan Arat: Biz Beşiktaş'ı rencide edecek işler yapmayacağız

Seçim çalışmalarına devam eden Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hasan Arat, kongre üyeleriyle tanışmak ve projelerini tanıtmak için Kütahya'yı ziyaret etti.

Hasan Arat: Biz Beşiktaş'ı rencide edecek işler yapmayacağız
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hasan Arat, her fırsatta gençlere önem verdiğini belirtti.

"Bu makama geldiğimizde gençlerimizin hepsi kongre üyesi olacak. Gençlere güzel bir imkan sağlayacağız, 18 yaşına bastıkları anda otomatik olarak kongre üyesi olacaklar. Çünkü Beşiktaş’ın teminatı onlar. Biz Beşiktaş’ı rencide edecek işler yapmayacağız, bir oyuncu gelir, imzasını atar geçer. Öyle basındaki 3-5 arkadaşa haber sızdırma şeklinde yöneticilik olmaz."

Yönetim kurulunda mutlaka spor geçmişi olan yöneticilerin olacağının altını çizen "Herhangi bir yönetici akşam televizyonda meşhur olmak için demeç veremeyecek" diye konuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, Ahmet Nur Çebi'ye 'parmak sallaması' konusunda da konuşan Arat, "Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz. Benim bulunduğum mevkide de buna kimse cüret edemez." ifadelerini kullandı.

Arat, Beşiktaş’ın büyük bir kulüp olduğunu, istediği oyuncuyu getireceğini ve istediği antrenörle anlaşacağını vurguladı.

Hasan Arat, Beşiktaş televizyonunun kurulacağının müjdesini de verdi. Beşiktaş Kulübü, 3 Aralık Pazar günü olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını açıklanmıştı.

ETİKETLER
Beşiktaş
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Ludogorets'e konuk olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Batman'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
12:01
KKTC Başbakanı Üstel: Gazze'de yaşananlar artık savaş olmaktan çıkıp katliama dönüştü
12:00
Hollanda, ABD'nin Ay'da üs kurma projesini kapsayan Artemis Anlaşması'nı imzaladı
11:56
TARİŞ, zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirledi
11:59
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Adayları milletimizle beraber belirleyeceğiz
11:52
Fransa'da protestolara çifte standart
550 binden fazla turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi
550 binden fazla turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi
FOTO FOKUS
Kafede oturan gençler telefon patlamasıyla panik yaşadı
Kafede oturan gençler telefon patlamasıyla panik yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ