Hasan Arat: Biz Beşiktaş'ı rencide edecek işler yapmayacağız

Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hasan Arat, her fırsatta gençlere önem verdiğini belirtti.

"Bu makama geldiğimizde gençlerimizin hepsi kongre üyesi olacak. Gençlere güzel bir imkan sağlayacağız, 18 yaşına bastıkları anda otomatik olarak kongre üyesi olacaklar. Çünkü Beşiktaş’ın teminatı onlar. Biz Beşiktaş’ı rencide edecek işler yapmayacağız, bir oyuncu gelir, imzasını atar geçer. Öyle basındaki 3-5 arkadaşa haber sızdırma şeklinde yöneticilik olmaz."

Yönetim kurulunda mutlaka spor geçmişi olan yöneticilerin olacağının altını çizen "Herhangi bir yönetici akşam televizyonda meşhur olmak için demeç veremeyecek" diye konuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, Ahmet Nur Çebi'ye 'parmak sallaması' konusunda da konuşan Arat, "Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz. Benim bulunduğum mevkide de buna kimse cüret edemez." ifadelerini kullandı.

Arat, Beşiktaş’ın büyük bir kulüp olduğunu, istediği oyuncuyu getireceğini ve istediği antrenörle anlaşacağını vurguladı.

Hasan Arat, Beşiktaş televizyonunun kurulacağının müjdesini de verdi. Beşiktaş Kulübü, 3 Aralık Pazar günü olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını açıklanmıştı.