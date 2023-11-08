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Spor
AA 08.11.2023 10:30

Fenerbahçe Ludogorets'e konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında 9 Kasım Perşembe günü Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe Ludogorets'e konuk olacak
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, yarınki müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 6 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Cengiz Ünder dönüyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Ludogorets karşısında kadroda yer alacak.

Ligde Antalyaspor karşısında maçın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan 26 yaşındaki oyuncu, Hatayspor ve Ludogorets maçlarının son anlarında forma giyerek sahalara dönmüştü.

Söz konusu müsabakaların ardından ağrıları nedeniyle ligde oynanan Pendikspor ve Trabzonspor müsabakalarında kadroya alınmayan Cengiz Ünder, teknik direktör İsmail Kartal'ın tercih etmesi durumunda Bulgaristan deplasmanında kadroda bulunacak.

Yusuf Akçiçek'e şans doğdu

Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımında stoper olarak forma giyen Yusuf Akçiçek'e, Ludogorets karşısında A takımda forma giyme şansı doğdu.

Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, uzun süreli sakatlığı nedeniyle hem lig hem de Avrupa kadrosunda yer almazken sezona Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın stoper rotasyonuyla başlandı.

Bahsi geçen stoperlerden Samet Akaydın UEFA kadrosunda yer almazken, Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Alekander Djiku'nun sakatlığı bulunuyor. Bu oyuncuların yokluğunda o bölgeye alternatif olarak düşünülen oyunculardan Mert Müldür de UEFA kadrosuna yazılmamıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın eksikler nedeniyle 17 yaşındaki Yusuf ile sol bek Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra orta saha oyuncuları İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'yu bu pozisyonda görevlendirme ihtimali bulunuyor.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.

Fenerbahçe Avrupa'da 264. mücadelesine çıkacak

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 263 müsabakada 104 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 372 gol gördü.

Deplasmanda kalesini kapatıyor

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa deplasmanlarında savunma performansıyla göz dolduruyor.

Sarı-lacivertliler, sırasıyla Zimbru, Maribor, Twente ve Spartak Trnava ile oynadığı deplasman maçlarında sadece kalesinde 1 gol gördü.

Söz konusu karşılaşmalarda Zimbru'yu 4-0, Maribor'u 3-0 ve Twente'yi 1-0 ile geçen Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakasında 2-0 öndeyken Jayden Oosterwolde'nin bireysel hatası sonucun deplasmanlardaki ilk golünü kalesinde görmüştü.

Son 21 Avrupa maçında tek mağlubiyet

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı. Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana Avrupa'da yaptığı 21 maçta sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte 17 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Konferans Ligi'nde 12. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 12. maçını yarın yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 11 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 82 42 23 17 119 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 11 9 - 2 33 11
TOPLAM 263 104 55 104 355 372
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