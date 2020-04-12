Hamza Yerlikaya, sosyla medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Biraz nostalji yapalım. Mahalle maçının kurallarını hatırlayanlar? Ben başlıyorum; kaleden kaleye gol olmaz beyler." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın mesajına başta futbol dünyasından olmak üzere çok fazla kişi cevap verdi. Bakan Yardımcısı Yerlikaya'nın attığı tweeti yaklaşık 3 bin kişi beğenirken paylaşıma binden fazla yorum yapıldı.

Nostaljiye devam dostlar



Hadi biraz çocukluğumuza dönerek mahallede arkadaşlarımızla oynadığımız oyunları hatırlayalım...



Başlıyorum; Yakan Top pic.twitter.com/2GaTiDJMAO — Hamza Yerlikaya (@hamzayerlikaya) April 12, 2020

Eski futbolculardan Hamza Yerlikaya'ya yanıt

"Mahalle maçı" paylaşımına yanıt veren eski milli futbolcu Yusuf Şimşek ile Sedat Yeşilkaya, karantina süreci sonrası için japon kale maç teklifinde bulunarak Bakan Yardımcısı'na meydan okudu.

"Bakanım hodri meydan; virüs illeti geçince japon kaleye var mısınız"

Birçok Anadolu kulübünde forma giymiş eski futbolcu Sedat Yeşilkaya da koronavirüs salgını sona erdikten sonra mahalle maçı sözü istedi.

Yusuf Şimşek ve Sedat Yeşilkaya'nın meydan okumalarını kabul eden Bakan Yardımcısı Yerlikaya, "Söz ki ne söz" yanıtını vererek kaybeden takımın kazanan takıma gazoz ısmarlayacağını belirtti.

Ali Cansun ve Ramazan Sal gibi Süper Lig'de forma giymiş tecrübeli futbolcuların da kadrosunda yer alacağı japon kale mahalle maçının spikerliğini İbrahim Edebali, yorumculuğunu ise Burcu Eken yapacak.



