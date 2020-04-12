Rüştü Reçber, videolu bir mesaj yayımladı.

"Birçoğunuzun bildiği gibi yakın zamanda kovid-19 virüsüne yakalandım. Benim için zorlu ve uzun bir süreçti. Fakat doktorlarımızın yoğun çabası ve uyguladıkları tedaviyle virüsü yenmeyi başarabildik. Bu zorlu süreci atlatan biri olarak şunu söylüyorum ki, bu işin şakası yok. Herkesin, her yaş kesiminin ciddiye alması gerektiğini söylüyorum. Bizlerin iyiliği için devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım.

"Zorlu ve uzun bir süreçti. Bu süreci atlatan biri olarak söylüyorum ki; bu işin şakası yok. Türkiye ve insanlık olarak bu savaşı kazanacak gücümüz var."



Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınını yenmeyi başaran milli kaleci Rüştü Reçber'den mesaj var... pic.twitter.com/GvcOboVQgb — TRT Spor #EvHayatDolu (@trtspor) April 12, 2020

Reçber, paylaşımında 'Evde kal' mesajı verdi.

"Temastan uzak duralım, mesafemizi iyi ayarlayalım. Olmazsa olmazımız evde kalalım. Türkiye ve insanlık olarak bu savaşı kazanabilecek inancımız da var gücümüz de var. Yeter ki sabredelim."