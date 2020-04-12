Galatasaray yönetimi, kaleyi 4 yıl daha Muslera'ya emanet etmeyi düşünüyor. Transfer olduğu günden bu yana performansı ile herkesin beğenisini toplayan Uruguaylı kalecinin, sözleşmesinin uzatılması planlanıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in de yönetime Muslera'nın sözleşmesinin uzatılması yönünde rapor sunduğu belirtildi.

Galatasaray yönetiminin, sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında sona erecek başarılı kaleciye ilk etapta 2+2 yıllık bir kontrat teklif edebileceği öğrenildi.

Fernado Muslera'nın maç başı primleri ile birlikte Galatasaray'dan her sezon yaklaşık 4 milyon euro aldığını belirtilirken, yeni sözleşmede 33 yaşındaki kaleciye daha düşük bir rakam önerileceği ifade edildi.

Yönetim, Uruguaylı kaleciye ilk 2 yıl için yıllık 2.5 milyon euro teklif edecek. Opsiyonlu 2 yıl için de Muslera'nın ücretinin yıllık 2 milyon euronun altına çekilmek istendiği gelen haberler arasında...

Fernando Muslera bu sezon Galatasaray ile 25 maça çıkarken, kalesinde 19 gol gördü.

Bu sezon 12 maçta kalesini gole kapatan tecrübeli kaleci, Galatasaray'a transfer olduğu 2011 yılından bu yana 14 kupa sevinci yaşadı.