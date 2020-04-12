Koronavirüs nedeniyle hemen hemen tüm faaliyetleri duran Beşiktaş’ta, yeni dönem ilişkin çözüm arayışı sürüyor.

Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, oyuncu sözleşmeleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"FIFA, oyunculara 'makul olun' diyor"

"Burada önemli olan FIFA’nın tavrı. FIFA oyunculara, 'makul olun' diyor. Oyuncularımızın tavrını göreceğiz. Bizim pandemi öncesinde de sıkıntılarımız vardı. Yaklaşık 125 milyon lira gelirimiz bu dönemde kasamıza girmedi, bu rakam daha da artacak gibi duruyor."

"Yardım kampanyası pandemi yüzünden askıda"

"19 Mart'ta yapmayı planladığımız kampanya pandemi yüzünden askıda kaldı. Bankalarla yapılan anlaşma elimizi kolumuz bağlıyor. Devletten spora destek paketi gelmesini bekliyoruz."

Talisca gündemde mi?

Urgancılar, son zamanlarda en çok konuşulan konu olan Talisca’nın transferine de değindi.

"Talisca’nın maliyetini hepimiz biliyoruz. 56 milyon euro olan takım bedelini 30-35 milyon euroya düşürmek istiyoruz. Talisca, Çin'deki maaşından yüzde 70-80 indirim yapsa bile önümüzdeki sezon bizim bütçemiz için uygun olamayabilir. Şu anda geleceği kestirmek imkansız."

"Avrupa için son 5 yılın ortalaması alınabilir"

Mesut Urgancılar, Süper Lig'in geleceğiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Ya lig oynanmış kabul edilir ya da haftada 2-3 maç oynayarak lig bitirilir. Bunların hiç biri olmazsa son 5 yılın Avrupa’daki puan ortalamasına göre Avrupa’ya gidecek takımlar belli olur. Biz bu konuda gelecek parayı da diğer kulüplerle paylaşmaya hazırız."

"Geleceği kurmaya şimdiden başladık"

Urgancılar, son olarak öze dönüşle ilgili de fikirlerini ifade etti.

"Kadromuzdaki genç isimler yetenekli, umarım bize faydalı olacaklar. Sergen Yalçın’ın yardımcısı Ozan Köprülü onları çok iyi tanıyor, bu nedenle teknik kadroda. Geleceği kurmaya şimdiden başladık."