Koronavirüs'ün futbola çok yönlü etkileri oldu. Maçlar önce seyircisiz oynandı, sonra ise ligler iptal edildi ve temastan kaçıldı.

Bu durum, Malcom'un aldığı ödüle de yansıdı. Zenit forması giyen Brezilyalı yıldız, taraftarlarca mart ayının oyuncusu seçilmişti.

Koronavirüs salgını futbolun doğal akışını da değiştirdi.



Öyle ki, Zenit forması giyen Malcom'a, ayın oyuncusu ödülü evinin penceresinden, insansız hava aracı (drone) ile teslim edildi. pic.twitter.com/nbDs9QDbvd — TRT Spor #EvHayatDolu (@trtspor) April 11, 2020

Evinde kendini sosyal izolasyona alan Malcom'a, ödülü özel bir yöntemle teslim edildi. Yetenekli futbolcunun önce telefonuna bir mesaj geliyor ve pencereye çıkması söyleniyor. Ardından, insansız hava aracı Malcom'a ödülünü takdim ediyor.

Brezilyalı yıldız, böylece ödülünü kimseyle temas etmeden alıp sosyal izolasyonunu sürdürmeye devam ediyor.