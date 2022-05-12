Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan taraf Inter oldu ve 7. dakikada Nicolo Barella ile 1-0 öne geçti.

İlk yarının sonlarına doğru Juventus beraberlik golünü arasa da devreye Inter'in üstünlüğüyle girildi.

Maçın ikinci yarısına ise Juventus etkili giriş yaptı. 50. dakikada Alex Sandro'nun golüyle önce beraberliği sağlayan siyah-beyazlı takım, bu golden 2 dakika sonra ani atakta Dusan Vlahovic ile 2-1 öne geçti.

Çalhanoğlu penaltıyı gol yaptı

Karşılaşmanın son anlarına girilirken Inter, 78. dakikada penaltı atışı kazandı. 80. dakikada penaltı atışını kullanan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, skora yeniden dengeyi getirdi.

Bu arada, mücadeleye ilk 11'de başlayan Çalhanoğlu, 90 1. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

Uzatma devrelerinde, Inter VAR yardımıyla bir penaltı atışı daha kazandı. Perisic, 99. dakikada kullandığı penaltı atışında Inter yeniden öne geçirdi.

Mavi-siyahlı takım, 102. dakikada yine Perisic ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı: 4-2.

İkinci uzatma devresinde başka gol olmayınca Inter, Juventus'u 4-2 mağlup ederek kupayı kazandı.