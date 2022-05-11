Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde 75 kilo ilk tur maçında ringe çıkan Büşra, Kazakistan'dan Nadezhda Ryabets ile karşılaştı.

Maça iyi başlayan milli boksör, ilk ve ikinci raundu 4-1 kazandı. Seyirci desteğiyle iyi boksunu sürdüren Büşra Işıldar, üçüncü raundu ve genel skorda maçı 5-0 kazandı.

Büşra, son 16 turunda 14 Mayıs Cumartesi günü Brezilyalı Viviane Pereira ile mücadele edecek.

Büşra Işıldar: En iyisini yapıp altın madalyayı alacağımızı düşünüyorum

Milli boksör Büşra Işıldar, büyükler kategorisindeki ilk maçına Dünya Şampiyonası'yla çıktığını anlattı.

"Çok fazla heyecan vardı. Bundan dolayı istediğim gibi dövüşemedim. Beş maçta şampiyonluk geliyor. Bu şampiyona için çok çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yapıp altın madalyayı alacağımızı düşünüyorum. Hedefim altın madalyayı alarak dünya şampiyonu olmak."

Milli takım antrenörlerinden Baykan Arslan, Kadın Boks Milli Takımı'nın dünyada söz sahibi olduğuna değindi.

"Yaklaşık 5 aydır çalışıyoruz. Bu şampiyonanın ülkemizde yapılmasının da bizim için ayrı bir önemi var. Federasyonumuzun ciddi katkı ve destekleriyle bu şampiyonaya hazırlandık. Takımımız dünyada ciddi bir söz sahibi. Çok genç sporcularımız var. Büşra da bugün çok heyecanlıydı. Henüz 18 yaşını yeni bitirdi ve büyüklerdeki ilk maçına çıktı. Çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Heyecanından dolayı biraz eksikleri vardır ama onları diğer maçlarda telafi edeceğiz. Hedefimiz takım halinde şampiyon olmak."