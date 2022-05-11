Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde 63 kilo ilk tur maçında ringe çıkan Gizem Özer, Moğolistan'dan Shinetsetseg Uranbileg ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan Gizem, ilk 2 raundu 5-0'lık skorlarla üstün kapattı. Etkili performansını sürdüren milli sporcu, son raundu da 4-1 aldı. Genel skorda 5-0'lık üstünlük kuran Gizem Özer, adını son 16 turuna yazdırdı.

Gizem, son 16 turunda 15 Mayıs Pazar günü Yunan boksör Olga Pavlina Papadatou ile mücadele edecek.

Gizem Özer: Evimizde altın madalya almak nasip olur

Milli boksör, çok mutlu ve gururlu olduğunu vurguladı. Gizem Özer, takımlarda şampiyonluğu hedeflediklerini aktardı.

"İnşallah sonraki maçlardan da iyi sonuçlarla ayrılarak evimizde altın madalya almak nasip olur. İlk maçım olduğu için çok heyecanlıydım. Çok şükür kazandım. Darısı diğer maçlara. Takım olarak hepimiz çok iyiyiz. İnşallah buradan takım halinde şampiyon olarak gitmek nasip olur."

Milli takım antrenörlerinden Nedim Baba, milli takım olarak şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını anlattı.

"Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Maçlarda bu çalışmalarımızın sonuçlarını alıyoruz. İnşallah Dünya Şampiyonası'nı çok güzel bir sonuçla bitireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e teşekkür ediyorum. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve imkanlarımız çok iyiydi. İnşallah 12 sıklette çok güzel sonuçlar elde edeceğiz."

Milli boksör Esra Özyol elendi

57 kiloda mücadele eden milli sporcu Esra Özyol, Moğol rakibi Namuun Monkhor'a mağlup olarak elendi.

Şampiyonadaki ilk maçında Faslı Widad Bertal'i yenerek son 32 turuna kalan Esra, bu etapta Moğolistan'dan Namuun Monkhor ile karşılaştı.

Müsabakada istediği performansı gösteremeyen milli sporcu, genel skorda 3-0 mağlup oldu ve organizasyona veda etti.