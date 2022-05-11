Bologna'daki Virtus Segafredo Arena'da oynanan ve TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanan maçta temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, Virtus Bologna'ya 80-67 kaybetti ve organizasyonu ikinci tamamladı.

Mücadelenin ilk yarısını yeşil-beyazlı ekip 41-31 geride bitirdi. Üçüncü periyot yine İtalyan ekibinin 62-53 üstünlüğüyle geçildi. Karşılaşma, Virtus Bologna'nın 80-67'lik skor üstünlüğüyle tamamlandı.

Bursaspor'dan tarihi performans

Bu sezon yeni bir formatta oynanan turnuvada önemli bir başarı elde eden Frutti Extra Bursaspor, favori olmamasına rağmen, grup aşamasından sonra play-off'larda en önemli şampiyonluk adaylarından Partizan NIS ve Cedevita Olimpija'yı deplasmanda yendi.

İspanya'da da MoraBanc Andorra'yı rahat geçen Bursaspor, finalde yıldızlar topluluğu Bologna'ya kaybetti.

Türk takımları iki kez kazandı

Türkiye, bu önemli kupayı daha önce iki kez kazanma sevinci yaşadı.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Galatasaray 2015-2016 sezonunda, David Blatt'ın başantrenörlüğündeki Darüşşafaka ise 2017-2018 sezonunda kupayı kazandı.

Bologna THY Avrupa Ligi vizesi aldı

ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Virtus Bologna, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak.

Rus ekiplerinin men edilmesiyle birlikte temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor'un "Wild Card" ile THY Avrupa Ligi'na alınma ihtimali bulunuyor.