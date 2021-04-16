Hafta sonu maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi ve pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
17 Nisan Cumartesi:
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus
18 Nisan Pazar:
16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler
TFF 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.
17 Nisan Cumartesi:
19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar
18 Nisan Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Akhisarspor-Altınordu: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 İstanbulspor-Menemenspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19 Nisan Pazartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor: Emre Kargın
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan
16.00 Altay-Adanaspor: Cihan Aydın
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor: Kadir Sağlam
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