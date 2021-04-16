Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

17 Nisan Cumartesi:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler

TFF 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.

17 Nisan Cumartesi:

19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

18 Nisan Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Akhisarspor-Altınordu: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 İstanbulspor-Menemenspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19 Nisan Pazartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor: Emre Kargın

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan

16.00 Altay-Adanaspor: Cihan Aydın

19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor: Kadir Sağlam