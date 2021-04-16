Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu VakıfBank oldu.

Ligde 2-0 önde olduğu play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe Opet'in yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları nedeniyle çıkmadığı son maçta 3-0 hükmen galip ilan edilen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı.

Sahaya çıkmayan takım 3-0 hükmen mağlup sayıldı

VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki final serisinin üçüncü maçının sarı-lacivertli takımdaki COVID-19 vakaları nedeniyle iptal edildi.

Federasyon tarafından daha önce duyurulan play-off statüsü gereği COVID-19 vakaları veya karantina süreçleri sebebiyle maçlarda erteleme yapılmayacağı ve sahaya çıkmayan takımın 3-0 hükmen mağlup sayılacağı kulüplere bildirildi.

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçı 1 Mayıs'ta

TVF'nin lig takvimini Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklanan programa göre yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FIVB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre federasyonların milli liglerinin en son 18 Nisan'da son bulması gerekmektedir. Süregelen koronavirüs sebebiyle sıkışan takvimimizi rahatlatmak amacıyla FIVB yetkililerinden ligimizin bir hafta daha uzatılmasının iznini almış bulunmaktayız. Bu duruma göre lig takvimimizin, en son 25 Nisan'da kural gereği son bulması gerekmektedir. FIVB ayrıca kıtaların kulüp müsabakalarının da en son 1 Mayıs'ta oynanması talimatını vermiştir. Vakıfbank Spor Kulübü, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçını 1 Mayıs'ta A. Carraro Imoco Conegliano'ya karşı oynayacaktır. Kadın Milli Takımımız, 25 Mayıs'ta İtalya'da başlayacak Voleybol Milletler Ligi'ne hazırlık amacıyla 3 Mayıs'ta İstanbul'da, Erkek Milli Takımımız ise 28 Mayıs'ta Belarus'ta başlayacak Avrupa Altın Ligi'ne hazırlık amacıyla 1-21 Mayıs'ta Ankara’da, 22-27 Mayıs'ta İstanbul'da kamp yapacaktır."