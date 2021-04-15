Alpaslan Öztürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bir süre takımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.