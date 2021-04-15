Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alpaslan Öztürk koronavirüse yakalandı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcularından Alpaslan Öztürk, koronavirüse yakalandı.
Alpaslan Öztürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bir süre takımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Göztepe Süper Lig Koronavirüs
Son Haberler
- 18:27
- 18:16
- 18:29
- 18:02
- 18:11
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Opet, Vakıfbank maçına çıkmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz