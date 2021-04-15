Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Kulübünde divan kurulu başkanlığı seçimi ertelendi
Galatasaray Kulübü, 29 Nisan tarihinde yapılması planlanan divan kurulu başkanlık seçiminin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 Nisan'da yapılacağı duyurulan divan kurulu başkanlığı seçiminin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "Seçim takvimi ile duyurmuş olduğumuz 17 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan divan başkanlığı aday tanıtım toplantısı da ileri bir tarihe ertelenmiştir. Divan Kurulu Başkanlığı Seçim tarihi bilahare açıklanacaktır" denildi.
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs Tedbirleri
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