Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 Nisan'da yapılacağı duyurulan divan kurulu başkanlığı seçiminin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Seçim takvimi ile duyurmuş olduğumuz 17 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan divan başkanlığı aday tanıtım toplantısı da ileri bir tarihe ertelenmiştir. Divan Kurulu Başkanlığı Seçim tarihi bilahare açıklanacaktır" denildi.