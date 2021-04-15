Avrupa Kadınlar Kupası'nda mücadele edecek ilk kadın motosikletçi unvanını alacak 32 yaşındaki İlayda, 17-18 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Uluslararası Mugello Pisti'nde yarışacak.

Sezonun 7 ayaklı yarışı için hazırlıklarını tamamlayan ve İtalya'ya hareket eden İlayda yaptığı açıklamada, motosikletle 19 yaşındayken arkadaşının babasına artçı olarak tanıştığını anlattı.

Tutkusu nedeniyle 21 yaşında motosiklet satın aldığını belirten İlayda, sportif tarafını keşfedince yarışçı olmak istediğini vurguladı.

Türkiye şampiyonalarını yakından takip ettiğini vurgulayan motosikletçi, şöyle konuştu:

"Bu hafta sonu İtalya'da ilk uluslararası yarışıma katılacağım. Yarışın olduğu pistte hiç antrenman yapmadım. Rakiplerim pisti biliyor. Benim ilk yarışmamda önceliği pisti tanımak ve virajları zihnime yazmak. Avrupa Kupası'na İstanbul Park'ın arkasındaki çalışma alanında hazırlandım. Daha önce yarışmadım ve İtalya'da tecrübe kazanacağım. İlk kez böylesine bir organizasyonda yer almama rağmen şampiyonluğu hedefliyorum. Her ne kadar yeni olsam da yarışlarda podyumda yer almak isterim."