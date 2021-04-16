Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 03:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor'da 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Antalyaspor Kulubü, bir antrenör ile iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. COVID-19'a yakalanan kişiler tedaviye alındı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir antrenör ile iki futbolcunun daha koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:
"Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan rutin COVID-19 testleri sonucunda bir antrenörümüz ve iki futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Antrenörümüz ve futbolcularımızla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır."
Antalyaspor, 13 Nisan'da da bir futbolcusunun COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Etiketler: Süper Lig Antalyaspor Koronavirüs
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