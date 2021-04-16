Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir antrenör ile iki futbolcunun daha koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

"Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan rutin COVID-19 testleri sonucunda bir antrenörümüz ve iki futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Antrenörümüz ve futbolcularımızla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır."

Antalyaspor, 13 Nisan'da da bir futbolcusunun COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.