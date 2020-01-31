Guilherme Trabzonspor'da
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Trabzonspor, Guilherme'nin transferi konusunda görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'in transferi için görüşmelere başlanıldığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Portekiz'in GDSC Alvarenga Futbol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Trabzonspor GuilhermeSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 17:35
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