Fenerbahçe’nin birinci kalecisi Altay’ın belinden sakatlanmasının ardından sezona 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Villarreal, Alanyaspor ve Salernitana'yla yapılan özel maçlarda şans bulan İrfan Can, yaptığı kurtarışlarla güven verdi.

Geçen sene Süper Lig’e veda eden Göztepe’de taraftarla yaşadığı gerginlik nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan, ardından hazırlık döneminde affedilerek satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kiralanan İrfan Can’ı sarı-lacivertlilerin sezon sonunda bonservisiyle kadrosuna dahil edeceği iddia edildi.

Göztepe yönetimi, Fenerbahçe'nin 1+3 yıllığına anlaştığı 24 yaşındaki kaleci için 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli belirlemişti.

Emir için de pazarlık

Fenerbahçe’nin Göztepe’ye satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı stoper Emir Ortakaya’yı sezon başı kampında teknik ekibin vereceği rapora göre bir yıl daha yine sarı-kırmızılılara kiralayabileceği de konuşuluyor.

18 yaşındaki Emir, Göztepe'de ilk 11'in bankosu olmuştu. İki kulüp bu sezon transferde yoğun görüşmeler gerçekleştirmiş, Fenerbahçeli Uğur Kaan ve Emir İstanbul’dan İzmir’e, Göztepeli İrfan Can da Samandıra’ya geçiş yapmıştı.

Ali Akman bekleneni veremiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında Ali Akman’ı Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kadrosuna katmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

20 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte oynadığı 11 karşılaşmada beklentileri karşılayamadı.

20 yaşındaki oyuncu gerek sakatlıklar olsun gerekse formsuzluğundan dolayı sarı-kırmızılı ekipte bir türlü beklentileri karşılayamadı.

Akman, bu sezon Göztepe formasıyla birisi Türkiye Kupası olmak üzere 11 maça çıktı, gol ve asist katkısı veremedi.

Genç oyuncu bu süreçte 4 maça ilk 11’de başlarken 7 maça da sonradan dahil oldu. Böylece genç oyuncu toplam 353 dakika süre almış oldu.