Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hentbolda Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri belli oldu
[Fotograf: AA]
2022-23 EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Maccabi Arazim Ramat Gan ile Antalya Konyaaltı Belediyesi ise Portekiz'in Sport Lisboa e Benfica ile eşleşti.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre EHF'nin Viyana'daki genel merkezindeki kura sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Maccabi Arazim Ramat Gan, Antalya Konyaaltı Belediyesi ise Portekiz'in Sport Lisboa e Benfica takımıyla eşleşti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Konyaaltı Belediyesi, ilk maçlarını Türkiye'de oynayacak.
Son 16 turu ilk maçları 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaların rövanşı ise 14-15 Ocak'ta yapılacak.
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