Tekirdağ'da 6 yıl önce başladığı tekvandoda çeşitli dereceler elde eden Ahmet Yılmaz, 3-4 Aralık'ta Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Organizasyonda altın madalya sevinci yaşayan 14 yaşındaki milli sporcu, yeni şampiyonluklar için çalışmalarını sürdürüyor.

Ahmet Yılmaz, şampiyonada birincilik kürsüsünde yer almanın gurur verici olduğunu söyledi. Ahmet Yılmaz, çalışmalarının karşılığını kürsüde aldığını belirtti.

"Şampiyonada maçlar gittikçe zorlaşmıştı. İlk maçımda uzun boylu bir rakiple karşılaştım ve biraz zordu. İlk maçımı raunt vermeden kazandım. İkinci maçımı da raunt vermeden kazandım. Son maçımda da Bosna Hersekli rakibimi nakavt ederek kazandım. Güzel mücadelelerin ardından altın madalya elde ettim."

[Fotoğraf: AA]

"Çok heyecanlıydım"

Balkan şampiyonu sporcu, organizasyonun kendisi için güzel bir tecrübe olduğunu dile getirdi.

Ahmet Yılmaz, heyecanının ilk defa yurt dışında bir şampiyonaya katılmasından kaynaklandığını söyledi.

"Orada da altın madalya kazanarak bayrağımızı dalgalandırdım. Birinci olarak kürsüde yer almak benim için büyük bir gururdu. Bayrağımızı orada dalgalandırmak benim için büyük bir mutluluktu. Balkan Şampiyonası benim için bir başlangıçtı. Bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırıp Türkiye'mizi gururlandıracağım."

[Fotoğraf: AA]

"Sporcumun altın madalyayla dönmesi gurur ve mutluluk verici"

Antrenör Mustafa Kılıç, sporcusunun Balkan şampiyonu olmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Kılıç, Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası yarışmalarda güzel dereceler alacak sporcular yetiştirmeye çalıştıklarını aktardı.

"Sporcumun altın madalyayla dönmesi gurur ve mutluluk verici. Kendisine çok güveniyordum. Çok şükür altın madalyayla döndü. Çok güzel maçlar çıkarttı ve finalde de rakibini nakavt etti. Göğsümüzü kabarttı ve ülkesini en iyi şekilde temsil etti. Bundan sonra hedefimiz, sporcumuzun Avrupa ve dünya şampiyonalarında boy göstermesi. Balkan şampiyonluğu bizim için başlangıç oldu. İnşallah daha iyilerini de hep beraber yaşayıp göreceğiz."