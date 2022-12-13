Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcular Finlandiya'da bronz madalya kazandı
Finlandiya'da düzenlenen Dünya Gençler-B Curling Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı, üçüncü olarak 2023 Dünya Gençler Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.
Lohja kentinde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncülük maçında Türkiye, İsveç'le karşılaştı. Rakibini 6-5 yenen milli takım, şampiyonayı üçüncü sırada bitirerek bronz madalya aldı.
Birinci Çin, ikinci İtalya ve üçüncü Türkiye, bu dereceleriyle gelecek yıl düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı.
Dünya Gençler B Klasmanı Curling Şampiyonasında Genç Takımımız oynadığı 10 maçın 8’ini kazanarak şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalya kazandı.— Türkiye Curling Federasyonu (@CurlingTurkiye) December 13, 2022
Milli Takımımız elde ettiği üçüncülük ile A klasmanına yükseldi.#WorldCurling @gencliksporbak @TMOK_Olimpiyat pic.twitter.com/UqN0zsESBy
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