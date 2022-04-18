Cumartesi günü yine deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, sahadan galip ayrılamaması durumunda bitime 4 maç kala resmen Süper Lig'e veda edecek.

Ligde 16. sırada yer alan GZT Giresunspor'un 13 puan gerisinde yer alan İzmir ekibine beraberlik dahi yeterli olmayacak ve Göztepe 3 puan dışındaki her sonuçta 5 sene sonra kesin olarak 1. Lig'e dönecek.

Göztepe, Gaziantep FK'yı yenmesi durumunda rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e indirecek ve 1 hafta daha matematiksel olarak Süper Lig'de kalacak.

Umutlarını artık mucizelere bırakan İzmir'in köklü kulübü 27 puanla 19. basamakta yer alıyor.