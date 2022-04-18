Umut Bozok, bu sezon attığı gollerle Kasımpaşa'yı taşıyan oyuncuların başında geliyor. 15 kez rakip ağları havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, 7 de gol pası vermeyi başardı.

Umut, gol krallığı yarışında iddialı. Kasımpaşalı oyuncu, kendisi gibi 15 gol atan Atakaş Hataysporlu Ayoub El Kaabi ile zirveyi paylaşıyor.

Umut Bozok, kalan 5 haftada rakiplerini geçmeyi başarırsa Süper Lig'de 9 sezon sonra ilk yerli gol kralı olacak. En son Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'da oynarken 24 golle krallık tacını takmıştı.

Sonraki sezonlarda yabancı oyuncular gol krallığı yarışını önde tamamlamıştı.

Umut'u Batshuayi le Pohjanpalo takip ediyor

Umut ve El Kaabi dışında da birçok isim gol krallığı yarışının içinde. Bu iki oyuncuyu 14'er golle Beşiktaşlı Batshuayi ve Çaykur Rizesporlu Pohjanpalo takip ediyor.

Trabzonsporlu Cornelius ve Vavacars Fatih Karagümrüklü Pesic'in ise 13'er golü var.

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli ise 12 kez gol sevinci yaşadı. Trabzonsporlu Nwakaeme, Atakaş Hataylısporlu Diouf ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden Maxim'in 11'er golü bulunuyor.