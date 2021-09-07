Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepeli futbolcu Kubilay Sönmez Bursaspor'a transfer oldu
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez, Bursaspor'a transfer oldu.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Kubilay Sönmez'in transferi konusunda Bursaspor ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı.
"Oyuncumuzun bonservis bedeli ile Bursaspor'a transferi gerçekleşmiştir. Kubilay Sönmez'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."
Oyuncumuz Kubilay Sönmez'in transferi konusunda Bursaspor ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuzun bonservis bedeli ile Bursaspor'a transferi gerçekleşmiştir.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 7, 2021
Kubilay Sönmez'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/yP8YEgSY80
Etiketler: Göztepe Transfer Haberleri Bursa
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