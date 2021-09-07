Fenerbahçe bu sezon kadrosuna kattığı birçok önemli ismin lisansını lig ve Avrupa’ya yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Geçtiğimiz yıllarda çeşitli nedenlerle harcama limitlerine takılan sarı lacivertliler, zaman zaman istediği transferleri yapamamıştı. Sezon başından beri birçok futbolcu ile vedalaşan yönetim, önce kadro maliyetinde küçülmeye gitti.

Ardından da transfer ettiği futbolcuların bütçesini dikkatli bir şekilde hesaplayan sarı lacivertli ekip, bu kez sıkıntı yaşamadı. Bu planlamada, token işbirliğinin ve sponsorluk anlaşmalarının da önemli etkisi oldu.

Min Jae Kim’in lisansını hızla çıkaran Fenerbahçe, son günlerde kadrosuna kattığı Rossi, Meyer ve Berisha’nın da hem ülkemizde hem de Avrupa kupalarında oynayabilmesi için tüm şartları sağladı.

Son transfer Miguel Crespo’nun da Futbol federasyonunun listesine eklenmesiyle yönetim hedefine ulaşmış olacak.

Ancak teknik direktör Pereira, Portekizli oyuncudan UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında faydalanamayacak.

Daha önce transfer edilen ve bir süredir lisansının çıkmasını bekleyen Burak Kapacak ve Emir Ortakaya da Süper Lig'de forma giyebilecek.