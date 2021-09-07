Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. etabını Nicolas Dercourt kazandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayak organizasyonunda (Bitci MXGP of Afyon) çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor.
Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyon kapsamında düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX Open) mücadelesinin birinci yarışı yapıldı.
Yarışta birinciliği Fransız Nicolas Dercourt, ikinciliği Polonyalı pilot Tomasz Wysocki ve üçüncülüğü İtalyan Davide De Bortoli elde etti.
EMX Open'da ikinci yarış saat 15.00'te yapılacak.
Şampiyon De Bortoli!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2021
Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın kazananı İtalyan sporcu De Bortoli oluyor. pic.twitter.com/30xhhPwAzK
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