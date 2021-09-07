Beşiktaş’ta kadro dışında kalan futbolcularla ilgili aşama kaydedilemedi. Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas, herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadı.

Özellikle Ljajic ve Lens'e birçok talip var. Jeremain Lens, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Vavacars Fatih Karagümrük ile anlaşma aşamasına gelmişti.

Ancak Hollandalı oyuncunun ve menajerinin son anda yaptığı istekler nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi.

Adem Ljajic konusunda ise temaslar sürüyor. Türkiye’den ve yurt dışından 4-5 teklif alan 29 yaşındaki futbolcunun az da olsa takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Douglas ise şu ana kadar kendisine gelen tekliflerle çok fazla ilgilenmedi. Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş yönetimine her seferinde burada mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini ifade etti.