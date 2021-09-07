Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübünden taraftarına seyahat uyarısı
Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında siyah-beyazlı takımı desteklemek isteyen taraftarları için kulüpler ve ilgili ülkelerin makamlarıyla görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, görüşmeler sonuçlanana kadar taraftarlara seyahat programı yapmamaları uyarısında bulunuldu.
"UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde deplasman tribünlerini taraftarlara açma kararı sonrası C Grubundaki rakiplerimizin yöneticileri ve ilgili ülke makamları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Almanya, Hollanda ve Portekiz ilgili makamlarıyla yapılan bu görüşmelerin sonuçları ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Bu güncel bilgilendirme gelene kadar deplasman maçlarımızla ilgili seyahat programı yapmamanızı öneririz."
Etiketler: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi
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