Afyon Motor Sporları Merkezi'nde iki kategoride serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (WMX) yanı sıra Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX Open) yarışları da yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sorumlusu Fatih Geren, bugün Dünya Motokros Şampiyonası'nda ilk kez bir şehir adına yarış düzenlendiğini söyledi.

WMX ve EMX Open'da Afyonkarahisar etabının bugün tamamlanacağını anımsatan Geren, "Bugün Avrupa şampiyonu, Afyonkarahisar'da belli olacak. Hem Türkiye hem de Afyonkarahisar için çok önemli bir gün." diye konuştu.