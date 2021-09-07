Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 11:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
39 yıldır komada olan futbolcu hayatını kaybetti
1982 yılında komaya giren Fransız Milli Futbolcu Jean Pierre Adams hayatını kaybetti.
1972 ile 1976 yılları arasında 22 kez Fransa Milli Takımı formasını giyen oyuncunun yaşam mücadelesi sona erdi.
Menisküs ameliyatı sırasında yapılan anestezi hatası sonrası 1982 yılında komaya giren Adams 39 yıl boyunca komadan çıkamamıştı.
Adams, futbol kariyerinde Nimes, Nice ve Paris Saint Germain gibi takımların formasını giymişti.
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