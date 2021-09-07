Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Finlandiya
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında 8 Eylül Çarşamba günü Finlandiya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
"Filenin Efeleri" grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda çıktığı ilk 3 karşılaşmada Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya'yı mağlup ederek 8'li finallere kalmayı garantileyen "Filenin Efeleri", son müsabakasında ise Hollanda'ya mağlup oldu.
Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.
Türkiye, bu turda çapraz eşleşme usulüne göre A Grubu'ndan bir takım ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.
Millilerin 8'li final karşılaşması, Polonya'da oynanacak.
Etiketler: A Milli Erkek Voleybol Takımı Voleybol
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