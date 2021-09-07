Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA misafir seyirci yasağını kaldırdı
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle statlara girişi yasaklanan misafir takım seyircileri için tribünde yüzde 5 oranında yer ayrılacağını açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, icra kurulu, UEFA Oyuna Dönüş Protokolü'nde güncellemeye gitti.
Değişiklik kapsamında aşılarını tamamlamış veya Covid-19'u atlatmış kişilerin, başka bir teste tabi tutulmadan UEFA organizasyonlarına girmesine izin verildi.
Ulusal ya da yerel makamlarca uygulanan önlemlerin çiğnenmemesi koşuluyla kulüpler, misafir seyirciler için izin verilen tribün kapasitesinin yüzde 5'i kadar yer ayıracak.
Ayrıca maçlara daha fazla basın mensubunun katılabilmesi amacıyla açık çalışma alanlarındaki zorunlu mesafe kuralı da kaldırıldı.
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