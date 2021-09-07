Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Crivelli kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

İmza törenine katılan Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Altay, satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Crivelli'nin takıma hayırlı olmasını diledi.

Altay, Crivelli ile transferi yüzde 90 tamamladıklarını söyledi.

Crivelli ise Antalya'ya gelmekten mutlu olduğunu dile getirdi. Takımın başarısı için mücadele edeceklerini belirten Crivelli, Antalyaspor'un ligi en iyi sırada bitirmesi için elinden gelen katkıyı sunmak istediğini ifade etti.

Crivelli, kişisel olarak kendisine gol sayısı hedefi belirlemediğini ifade etti.

Rahat olun, Enzo burada!



Kulübümüz Enzo Crivelli ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/hygJmGUszW — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) September 7, 2021

Antalyaspor'un forma sponsoru Bitexen Teknoloji oldu

Fraport TAV Antalyaspor, forma göğüs sponsorluğu için Bitexen Teknoloji ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Aziz Çetin ile Bitexen Teknoloji AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem katıldı.

Çetin, kendilerine destek veren Bitexen Teknoloji'ye teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Antalyaspor'un Türkiye Süper Ligi gibi sert bir ligde genç bir kadro ile mücadele ettiğini vurgulayan Çetin, ligi en iyi yerlerde bitireceklerini kaydetti.

Çetin, ligin 4. haftasında Gaziantep karşısında takımdan başarı beklediklerini de sözlerine ekledi.

Kemal Cenk Erdem de sponsorluğun iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.