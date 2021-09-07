Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim, transfer döneminin bitiş anına kadar kadroya takviye yapmak için yoğun uğraş veriyor. Orta saha için girişimler sürerken, sağ bek pozisyonu için de yerli ve gençleştirme adımı bekleniyor.

Sarı kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Bursasporlu İsmail Çokçalış için bir kez daha nabız yoklayacak. Genç futbolcu, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Yedlin’in yerine alternatif olarak düşünülüyor.

Bursaspor 21 yaşındaki futbolcunun bonservisine 3,5 milyon euro istiyor. Galatasaray ise bonuslarla birlikte 2 milyon euroya bu transferi bitirmek istiyor.

Yaşadığı çapraz bağı sakatlığı sonrasında uzun bir rehabilitasyon dönemi geçiren İsmail, bu sezon henüz süre almadı.

Muslera'nın Trabzon deplasmanı zor olacak

Diğer yandan Galatasaray’da Fernando Muslera’yı zorlu bir süreç bekliyor. 12 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor mücadelesi öncesinde Uruguaylı file bekçisi uzun bir yolculuk süreci yaşayacak.

35 yaşındaki kaleci, 10 Eylül Cuma gecesi saat 01.30'da Ekvador’a karşı forma giyecek. Tecrübeli eldiven, maçın ardından yaklaşık 20 saat sürecek uçak yolculuğu yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim, Muslera ile yapacağı görüşmenin ardından kaleci konusunda kararını verecek.