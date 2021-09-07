Medical Park Stadyumu’nun yüzde 50 kapasitesi oranında bilet satışı olacak olan maçta, çift aşı ve HES kodu sorgulama zorunluluğu bulunuyor.

Bordo mavili ekip yaptığı açıklamada, bilet fiyatlarının 100 TL ile 900 TL arasında değiştiğini bildirdi.

Her iki takım da bu sezon Süper Lige iyi bir başlangıç yaptı. Trabzonspor geride kalan 3 haftada puan kaybetmedi.

Karadeniz ekibi, topladığı 9 puan ile zirvede. Galatasaray ise geride kalan 3 haftada, 2 galibiyet, bir beraberlik aldı. Sarı kırmızılılar, tek puan kaybını geçtiğimiz hafta 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak yaşadı.