Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Motokros Şampiyonası’nda kadınlarda zafer Fontanesi’nin
[Kaynak: AA]
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayak organizasyonunda (Bitci MXGP of Afyon) çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor.
Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (WMX) mücadelesinin birinci yarışı yapıldı.
Yarışta birinciliği İtalyan Kiara Fontanesi, ikinciliği Yeni Zelandalı Courtney Duncan ve üçüncülüğü Hollandalı Nancy van de Ven elde etti.
WMX'te ikinci yarış saat 16.00'da yapılacak.
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