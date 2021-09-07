Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (WMX) mücadelesinin birinci yarışı yapıldı.

Yarışta birinciliği İtalyan Kiara Fontanesi, ikinciliği Yeni Zelandalı Courtney Duncan ve üçüncülüğü Hollandalı Nancy van de Ven elde etti.

WMX'te ikinci yarış saat 16.00'da yapılacak.