A Milli Takım, Dünya Kupası elemelerinde büyük şok yaşadı. Ay yıldızlılar Hollanda'ya farklı kaybtti.

Mücadelede milli futbolcu Çağlar Söyüncü kırmızı kart gördü.

Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetti.

Milliler bu yenilginin ardından 10 puanda kalarak üçüncü sıraya gerildi. Puanını 13’e yükselten Hollanda ise averajla liderliğe yükseldi.

1. dakikada Hollanda Davy Klaassen ile 1-0 öne geçti. Sağ kanatta gelişen hücumda ceza sahasına gelen topta Memphis Depay ile yaptığı duvar pası sonrasında Davy Klaassen düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Paslarla ceza sahasına giren Hollanda'da Klaassen topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. pic.twitter.com/zWRyhjf8IB — TRT Spor (@trtspor) September 7, 2021

16. dakikada Memphis Depay ile Hollanda farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası ön çizgisinde Davy Klaassen ile yaptığı duvar pası sonrasında Memphis Depay savunmamızın arkasına sarktı ve golü attı.

38. dakikada penaltıdan Depay takımının 3. golünü attı. Kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçen Memphis Depay hata yapmadı ve panenka vuruşuyla takımını 3-0 öne geçirdi.

#GOL | Memphis Depay, penaltıyı gole çevirdi ve farkı 3'e çıkardı. pic.twitter.com/hGO5FCKOQa — TRT Spor (@trtspor) September 7, 2021

Kırmızı kart - 44. dakikada Çağlar Söyüncü rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek millileri 10 kişi bıraktı.

Milli Takımımızda Çağlar Söyüncü, 44. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/DcdP3cYd4Q — TRT Spor (@trtspor) September 7, 2021

İlk yarı Hollanda'nın 3-0 üstüntüğüyle geçildi.

54. dakikada Memphis Depay farkı 4'e çıkaran golü attı. Steven Bergwijn'in sol kanattan arka direğe gönderdiği ortada Steven Berghuis kafayla kale önüne indirdi. Memphis Depay gelen topu kafayla ağlarımıza gönderdi.

#GOL | Memphis Depay, ceza sahasında topu kafayla ağlara gönderdi ve Hollanda'yı 4-0 öne geçirdi. pic.twitter.com/QrTiR08Gwb — TRT Spor (@trtspor) September 7, 2021

80. dakikada Hollanda'nın beşinci golünü Guus Til kaydetti. Teun Koopmeiners'in savunma arkasına gönderdiği ara pasla topla buluşan Guus Til, ceza sahası ön çizgisinde rakibini çalımlıyor ardından dönerek vuruşunu yaptı ve topu ağlarımıza gönderdi.

90. dakikada Donyell Malen skoru 6-0'a getirdi. Devyne Rensch'in savunma arkasına gönderdiği pasta ceza sahasına hareketlenen Donyell Malen, penaltı noktası üzerinde düzgün bir vuruş yaptı ve durumu 6-0 yaptı.

90+2. dakikada Cengiz Ünder skoru 6-1'e getirdi. Halil Dervişoğlu yaptığı baskı sonrasında topu çalıyor ve Cengiz Ünder'in önüne bıraktı. Cengiz Ünder topu boş kaleye gönderdi.

GOL! Cengiz Ünder topu ağlara gönderdi: 6-1 pic.twitter.com/1aZxgo59m9 — TRT Spor (@trtspor) September 7, 2021

Karşılaşmayı Hollanda 6-1 kazandı.

Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık’ı ağırlayan Norveç sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrılarak 13 puanla ikinci sıraya yerleşti. Cebelitarık ise altıncı maçlar sonrasında puan alamadı.

Golsüz sona eren maçın ardından Karadağ 9 puanla dördüncü, Letonya ise beş puanla 5. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenmişti. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalmıştı.

Grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitmişti. Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.

A Milli Takım gruptaki yedinci maçında 8 Ekim Cuma günü Norveç’i ağırlayacak. Milliler sekizinci maçında 11 Ekim Pazartesi günü ise Letonya’ya konuk olacak. Her iki maçta TRT’den naklen yayınlanacak.

Karşılaşma öncesi stat etrafında büyük coşku

Türk ve Hollandalı taraftarlar formalarıyla stat etrafında renkli görüntüler oluşturdular. İki ülkenin taraftarları yaptıkları tezahüratlarla maçın başlamasına kısa bir süre kala karşılaşmanın havasına girdiler.

Türk taraftarlar, İstanbul'daki gibi Amsterdam'da da ay-yıldızlı ekibin galip geleceğine inandıklarını söylediler.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Hollanda mücadelenin ilk dakikasında öne geçti. Savunmada Orkun'un kaptırdığı top, sağ kanatta Berghuis'in önünde kaldı. Berghius, penaltı noktası üzerindeki Klaassen'e yerden pasını gönderdi.

Klaassen, Depay ile yaptığı verkaç sonunda topu bir kez daha önünde buldu, yakın mesafeden köşeye gönderdiği meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp ağlara gitti. 1-0.

GOL - 16. dakikada Hollanda farkı ikiye çıkardı. Klaassen ile verkaç yapan Depay, ceza sahamızda topla buluştu, bekletmeden vuruşunu yaptı, Uğurcan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

GOL - 36. dakikada Hollanda, Çağlar ile Klaassen arasında yaşanan mücadelenin ardından penaltı kazandı. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Depay meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0.

KIRMIZI KART - 44. dakikada Çağlar Söyüncü, Memphis Depay'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı.

Müsabakanın ilk yarısı Hollanda'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada milli takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne düşen topa Merih Demiral ayak koyamadı. Ozan Kabak'ın kafayla içeriye doldurduğu topu kaleci Bijlow yumruklarıyla uzaklaştırdı.

GOL - 54. dakikada Hollanda 4. golünü buldu. Sol kanattan Bergwijn'in arka direğe yaptığı ortayı Berghuis kafa ile altı pas içine gönderdi. Depay yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı. 4-0.

GOL - 80. dakikada ev sahibi takım farkı 5'e yükseltti. Koopmeiners'in savunmanın arkasına attığı topu kontrol eden Til, ceza yayı içinde dönerek vurdu, Uğurcan'ın bacağına da çarpan top ağlara gitti. 5-0.

GOL - 90. dakikada Hollanda 6. golünü attı. Rensch'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Malen düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 6-0.

GOL - 90+2 dakikada milli takım golü buldu. Halil Dervişoğlu rakip ceza sahasında yaptığı presle topu Van Dijk'tan kaptı, boşta kalan topu Cengiz Ünder ağlara gönderdi. 6-1.

Hollanda Müsabakayı 6-1 kazandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Johan Cruyff Arena

Hakemler: Daniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini (İtalya)

Hollanda: Bijlow, Blind, Van Dijk, De Vrij, Dumfries (Dk. 71 Devyne Rensch), Klaassen (Dk. 71 Ryan Gravenberch), De Jong (Dk. 46 Teun Koopmeiners), Wijnaldum (Dk. 61 Guus Til), Bergwjin (Dk. 61 Donyell Malen), Berghuis, Depay.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu (Dk. 90+1 Yusuf Yazıcı), Orkun Kökçü (Dk. 46 Ozan Tufan), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Hal, Kenan Karaman (Dk. 46 Ozan Kabak), Burak Yılmaz (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu).

Goller: Dk. 1 Davy Klaassen, Dk. 16, 38, 54 Memphis Depay, Dk. 80 Guus Til, Dk. 90 Donyell Malen (Hollanda), Dk. 90+2 Cengiz Ünder (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 15 Orkun Kökçü, Dk. 28 Okay Yokuşlu, Dk. 36 Çağlar Söyüncü, Dk. 57 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 31 Wijnaldum, Dk. 78 Van Dijk (Hollanda)

Kırımızı kart: Dk. 44 Çağlar Söyüncü (Türkiye)